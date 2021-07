Wer jetzt noch behauptet, der Mensch an sich sei egoistisch – der spinnt!

An fast jedem Haus finden sich Freunde, freiwillige Helfer mit Gruppen von fünf bis 50 Leuten. Viele kommen und fragen, wo und wie sie anpacken können. Mehrfach hörten wir: „Ich kann jetzt nicht in den Urlaub fahren, wenn ich weiß, dass die Leute hier im Schlamm feststecken.“ Ein anderer sagte: „Wer jetzt noch sagt, der Mensch an sich sei egoistisch – der spinnt!“

Dicke Schlammdecke abgetragen

Nach einem Stand der MLPD und Flugblättern stecken im Wohngebiet, begannen wir Mittags unseren Einsatz mit über 20 Freunden, Arbeitskollegen, Genossen der MLPD, Rebellen und Rotfüchsen aus dem ganzen Ruhrgebiet. Die Rotfüchse hatten zuvor bei Freunden Eimer, Schippen usw. als Spenden gesammelt. Bei einem befreundeten Kollegen hatten wir das Ziel, eine 50 cm dicke Schlammdecke um das ganze Haus herum abzutragen. Besonders die Rotfüchse wuchsen über sich hinaus und haben alles gegeben. Der Kollege kritisierte: „Zuerst war die Trockenheit und der Borkenkäfer, dann kamen Bulldozer, die den Boden extrem verdichtet haben, um die Bäume da rauszuholen. Früher gab es da nur kleine Wege, jetzt sind das richtige Autobahnen. Das Gefährlichste war dann aber, dass sie die ganzen Bäume dort oben, quer zum Hang, an Baumstümpfen gelagert haben. Wenn die unterspült worden wären, dann wären wir hier alle überrollt worden.“

Heiß diskutiert: Was ist die Ursache?

Ein zweiter Trupp ging los und fragte, wo man helfen kann. Oft kam die Antwort: „Wir sind schon viele, aber klasse, dass ihr da seid.“ Wir halfen schließlich an einem Haus, Schlammeimer, alle alten Schränke und Möbel auf die Straße zu bringen und den Keller wieder klarschiff zu machen. Wir trafen auf Kinder, die traumatisiert, aber selbstständig und verantwortungsbewusst für ihre jüngeren Geschwister durch die Straßen zogen und halfen. Wir trafen auf Optimismus und Galgenhumor, Solidarität und Kampfgeist. Aber auch Menschen, die am Ende ihrer Kräfte sind. Wir trafen sehr viele Kollegen aus den Stahlbetrieben in der Gegend.