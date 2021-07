Hamburg

Würdevolles Gedenken an den Altonaer Blutsonntag

Zum 89. Mal jährte sich am 17. Juli der Altonaer Blutsonntag. Zur Gedenkfeier hatte die Hamburger Geschichts- und Kulturwerkstatt eingeladen, unterstützt durch Freunde und Genossen des MLPD Kreisverbands Hamburg-West, dem Frauenverband Courage, Gewerkschaftern aus IG Metall, ver.di und der Umweltgewerkschaft. Am 17. Juli 1932 organisierten die Faschisten eine gezielte Provokation mit ihrer Demonstration durch das rote Altona. Der tausendfache Protest dagegen wurde mit 18 Toten im Blut ertränkt! Nach massiver Zeugenbeeinflussung und Fälschung von Beweismitteln werden die Kommunisten August Lütgens, Karl Wolff, Walter Möller und Bruno Tesch wegen gemeinschaftlichen Mordes an zwei SA-Leuten angeklagt und zum Tode verurteilt. Erst 1992 beschließt das Landgericht Hamburg für die vier unschuldig Enthaupteten den Freispruch!

