Augsburg: Plakatierung für die Internationalistische Liste / MLPD läuft

Am Samstag, 31. Juli, wird eine gemeinsame Anreise mit dem Zug organisiert. Treffpunkt ist um 8.20 Uhr am Hinterausgang des Bahnhofs Stuttgart-Bad Cannstatt. Es ist auch ein Zustieg z. B. in Schwäbisch Hall möglich (dann bitte vorher über Geschäftsstelle anmelden). Die Rückreise am Sonntag, 8. August erfolgt auch mit dem Zug. Wir kommen gegen 18 Uhr in Stuttgart an. Ein Gepäcktransport wird organisiert.