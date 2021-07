Buchvorstellung mit Stefan Engel

Einladung zur Buchvorstellung "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus" mit anschließender Diskussion. Referent ist Stefan Engel, Leiter der Redaktion des Theoretischen Organs der MLPD, REVOLUTIONÄRER WEG.

Einladungs-Flyer

Die bürgerlichen Parteien überschlagen sich, in ihren Wahlprogrammen das Grüne vom Himmel zu versprechen, jede ist auf einmal „Umweltpartei“. Und das wollen sie mit Wachstum der Wirtschaft erreichen. Was sie erzeugen, ist eine Verwirrung bei den Menschen. Es sind doch genau die Parteien, die seit Jahrzehnten die Regierung bilden und als Dienstleister des internationalen Finanzkapitals für die drohende Umweltkatastrophe verantwortlich sind. Im Kapitalismus gibt es keine „Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie“.

Diese bürgerliche Ideologie hat mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit nichts zu tun, und berechtigt verlieren immer mehr Menschen das Vertrauen in die herrschende Politik. Doch welche Schlussfolgerungen ziehen sie daraus? Die bürgerliche Ideologie hat ihre Anziehungskraft verloren und steckt in der Krise. „Dieser ideologische Wirrwarr verkompliziert die Situation ungemein und befeuert den Kampf zwischen proletarischer und kleinbürgerlicher Denkweise unter den Massen außerordentlich“ heißt es in der Einleitung der wissenschaftlichen Untersuchung der „Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“. Diese Verwirrung muss aufgelöst werden, der Damm, den der Antikommunismus errichtet hat, muss durchbrochen werden, damit die Arbeiterklasse ihren Weg des Kampfs um die Befreiung von Ausbeutung und Unterdrückung in einer sozialistischen Gesellschaft erfolgreich beschreiten kann! Dazu leistet diese Streitschrift einen entscheidenden Beitrag.

Wir freuen uns auf eine spannende Auseinandersetzung. Die Veranstaltung findet unter Corona-Bedingungen statt: Abstand, Mund- Nasenschutz, zum Einlass ist ein Nachweis von Negativtest, Impfung oder Genesung erforderlich. Eintritt: 5 Euro / 3 Euro ermäßigt.