„Das Buch ist sehr zeitgemäß“

Lieber Stefan, die Überschwemmungen in Westeuropa, Waldbrände in Frankreich und Kalifornien, die anhaltenden Ausbrüche des Taal-Vulkans (Batangas, Philippinen) – alle zeigen: „Zu viele lokal und regional auftretende ökologische Katastrophen drangsalieren inzwischen die Menschheit.“ (Auszug aus dem Vorwort von Stefan Engels Buch „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“)