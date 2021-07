"Das Buch muss ich unbedingt haben"

Einer zeigt mir ein Kurzvideo, das er über What's App bekam. Offensichtlich von faschistischen „Identitären“. Merkte er gar nicht. Sah aus wie eine „seriöse“ Nachrichtensendung, die beginnt mit Kritik an hohen Strompreisen – um dann sozialchauvinisistische Hetze gegen Migranten zu bringen.

Das muss weltanschaulich geklärt werden, welche Rolle der Faschismus heute hat im Gewand von „Querdenkern“ und Co. Das Buch "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus" gibt Orientierung.

Ein anderer ist regierungskritisch und sichtlich von der AfD beeinflusst. Er kommt aus der ehemaligen DDR. Das Buch sagte ihm nicht so zu. Ich bleibe dran und gebe ihm den wunderschönen Prospekt mit, der die ganze Reihe REVOLUTIONÄRER WEG vorstellt und schlage ihm gezielt das Buch „Die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion vor“. Den Prospekt will er in Ruhe durchsehen.