Die Flutkatastrophe und die Katastrophe des bürgerlichen Krisenmanagements

Die Folgen der Flutkatastrophe in Deutschland und benachbarten Ländern sind verheerend: Bisher über 160 Todesopfer und noch immer unzählige Vermisste. Tausende verlieren ihre Häuser und ihr ganzes Hab und Gut, Straßen und Bahnstrecken sind zerstört. Auf die Flutwelle des Wassers folgt jedoch eine Flutwelle der Solidarität. In Windeseile füllen sich ganze Hallen mit gespendeten Hilfsgütern. Vor Ort wird von Tausenden praktische Hilfe geleistet – alles selbst organisiert. „Wer jetzt noch sagt, der Mensch an sich sei egoistisch – der spinnt“, resümiert ein Helfer in Hagen. Mit vornedran der Jugendverband REBELL gemeinsam mit Mitgliedern der MLPD. Sie verbinden praktisches Anpacken mit der Auseinandersetzung um die Ursachen dieser regionalen Umweltkatastrophe sowie die notwendigen Schlussfolgerungen für den aktiven Widerstand daraus.



Die bürgerlichen Spitzenpolitiker eilen ebenfalls in die Katastrophengebiete. Wozu? Sie heucheln Mitgefühl, versprechen „alle erdenkliche Hilfe“ und orientieren auf die notwendige „Anpassung“ an den „Klimawandel“. Dabei ist ihr Krisenmanagement selbst eine einzige Katastrophe. Warnungen des euro­päischen Flutwarnsystems EFAS gingen bereits am 10. Juli, also vier Tage vor der Katastrophe, an die deutsche und belgische Regierung. Die betroffenen Regionen hätten rechtzeitig evakuiert werden können. Nichts dergleichen geschah. Die dafür Verantwortlichen wie Horst Seehofer und Armin Laschet müssen umgehend zurücktreten! Zu Recht empören sich die Menschen darüber, dass „Frohnatur“ Laschet noch nicht mal in Ahrweiler das Lachen vergeht.