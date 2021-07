Veranstaltung der Umweltgewerkschaft

"Eingefroren in der Arktis“

Die Veranstaltung der Umweltgewerkschaft mit Dr. Janin Schaffer am 16.Juli in Bremen war ein tolles Erlebnis. Frau Schaffer war mit an Bord der „Polarstern“ bei der bisher größten Expedition in der Arktis. Über 50 Besucherinnen und Besucher erlebten einen begeisternden Abend, der das Bewusstsein über die dramatische Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen erhöhte und zur Mitarbeit am Kampf für die Rettung des Planeten und zur Mitgliedschaft in der Umweltgewerkschaft anregte.

Korrespondenz aus Bremen