"Querdenker" leugnen Hochwasserkatastrophe

Während die MLPD die weltweiten Hochwasserkatastrophen und Hitzewellen als Vorboten einer globalen Umweltkatastrophe qualifiziert und die Menschen zusammenschließt, verbreiten Faschisten und „Querdenker“ reaktionäre Theorien, desorientieren und spalten.

Alles nur "mediale Wasserschlacht"?

Stefan Kämpfe vom AfD-nahen EIKE („Europäisches Institut für Klima und Energie e. V.“) spielt die Hochwasserkatastrophe zynisch als „mediale Wasserschlacht“ zur Füllung des „ungeliebten Sommerlochs“ herunter. Dann bilden sich die Hochwasseropfer wohl ein, dass da gerade ihr Haus von den Flutwellen davongespült wurde! Kämpfe könnte sich ja mal vor Ort in Ahrweiler oder Bad Münstereifel umsehen - doch angesichts der "Begeisterung" der Hochwassergeschädigten für seine abstrusen Thesen traut er sich dort ganz bestimmt nicht hin.

Dr. Sebastian Lüning - Gutachter bei IPPC-(Weltklimarat)-Berichten - leugnet, dass das Hochwasser etwas mit der Klimaveränderung zu tun hat. Nur komisch, dass solche Niederschlagsmengen seit Beginn der offiziellen Aufzeichungen in Deutschland über einem solch relativ großen Gebiet noch nie gemessen wurden.

Kämpfe und Lüning folgen dem Motto „Wes Brot ich ess', des Lied ich sing“. Beide arbeiten eng mit „Klimaleugnern“ in den USA zusammen, die von ExxonMobil, BASF, Shell sowie der Atomindustrie gesponsert werden. Man muss schon mit Blindheit (oder klaren Profitinteressen) geschlagen sein, wenn man international anerkannte wissenschaftliche Zusammenhänge leugnet.

Wer EIKE und der AfD folgt, sitzt den Interessen der Monopole insbesondere der Energiewirtschaft auf und nimmt sie aus der Schusslinie. Die MLPD hingegen vertritt: Unwetterkatastrophen sind kein unausweichliches Schicksal und durch Umwelt- und Hochwasserschutz auf Kosten der Monopole beherrschbar!

AfD-Bundestagswahlprogramm führt in die Umweltkatastrophe

„Dem Klimawandel positiv begegnen ..., statt einen aussichtslosen Kampf gegen den Wandel des Klimas zu führen“, solche Blüten sind im AfD-Wahlprogramm zu lesen. Die Menschen sollen sich demnach nicht so anstellen und sich wie Tiere und Pflanzen einfach an die verändernden Bedingungen anpassen. Von Artensterben wohl noch nichts gehört!

Konkrete Maßnahmen wie Deichbau, Hochwasser- und Katastrophenschutz: Null Treffer. Das Programm der AfD vertritt weltanschaulich eine agnostizistische Auffassung, dass die Welt nicht zu ändern sei und führt in die kapitalistische Barbarei.

Internationale Solidarität statt Spaltung

Angesichts der verheerenden Umweltkatastrophe in mehreren Ländern ist internationale Solidarität angesagt. Am Treffpunkt in Rüsselsheim zum Einsatz in Trier erkundigte sich ein türkischer Kollege, was wir vorhaben, und spendete aus Solidarität 100 Euro. Am Einsatzort in Trier halfen Kräfte aus Luxemburg; grenzübergreifend wurde in Belgien und den Niederlanden geholfen.

Gegen diese selbstlose, solidarische und internationalistische Denkweise versuchen Faschisten zu spalten. NPD, „Die Rechte“ und „Der III. Weg“ rufen egoistisch zu „nationaler Solidarität“ für unsere „Landsleute“ auf. Zu dieser Volksgemeinschafts-Ideologie schreibt das Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“: „Die völkische Ideologie will den Klassenkampf und die antagonistischen Klassenwidersprüche zwischen dem Monopolkapital und der Arbeiterklasse durch das angeblich quer durch alle Klassen und Schichten vereinte ‚Volk‘ ersetzen.“ Statt Klassenversöhnung und nationalem Egoismus setzt die MLPD auf den weltweiten aktiven Widerstand – und zwar gegen die Hauptverursacher der Umweltkrise in den Monopolen und Banken. Mit Umweltverbrechern gibt es keine gemeinsame Solidarität!

Neue reaktionäre Pseudo-Erklärung soll verwirren

Mit einem neuen Verschwörungsmythos versuchen die Faschisten und „Querdenker“ Attila Hildmann und Michael Wendler Verwirrung unter die Massen zu tragen. Völlig abstrus behaupten sie, dass das Hochwasser durch eine angeblich hochfrequente militärische HAARP-Anlage in Münster erzeugt wurde. Eine Antennen-Anlage gibt es tatsächlich dort, die wird aber zur Untersuchung der Atmosphäre verwendet.

Mit ihren abstrusen Theorien und Fake-News setzen sie an einer berechtigten Skepsis der Massen gegenüber dem bürgerlichen Staat an und wollen mit ihren idealistischen mystischen Erklärungsmustern die Menschen davon abhalten, zu einer wissenschaftlichen Gesellschaftskritik zu kommen, wie sie die MLPD vertritt.

„Querdenker“ und Faschisten vereinigen sich immer mehr zum rechten Pol. Statt Solidarität zu organisieren, haben sie Fehlmeldungen im Hochwassergebiet verbreitet, Impfzentren attackiert und Menschen diskriminiert, die Masken aus Hygienegründen bei Arbeiten im verschmutzen Wasser trugen. Diese Leute sind rücksichtslos, egoistisch und gefährlich!

Nur noch Krisen, eine Lösung: Sozialismus

Die MLPD wird ihre praktische Solidarität im Hochwassergebiet fortsetzen und den Menschen helfen, durch die gesellschaftliche Verwirrung durchzublicken. Mit dem Wahlprogramm der Internationalistischen Liste/MLPD verbreitet sie auch bei komplizierten Sachverhalten einen klaren und zugleich differenzierten Standpunkt. Dazu zählt auch: Der Kapitalismus lässt sich nicht zähmen oder reformieren. Der Kapitalismus muss revolutionär überwunden werden.