Großes Waldfest am 7. August

Freut euch auf:

ein Sportfest mit verschiedenen Stationen

eine heiße Podiumsdiskussionen zum Thema „Weg mit der Gefährderansprache – Kampf um demokratische Rechte und Freiheiten“

ein Waldcafé mit Kuchen, Thüringer Bratwurst, Pizza und weitere kulinarischen Genüssen

einen Mix von Livemusik am Nachmittag und DJ zum Abtanzen am Abend

einen Waldspaziergang unter dem Motto „Rettet den Thüringer Wald!“

einen Flohmarkt

und vieles mehr

Jeder und jede ist auf antifaschistischer Grundlage eingeladen, mitzuhelfen, oder einen Stand durchzuführen oder einfach zu kommen und einen schönen Tag im Ferienpark zu verbringen.

Wir haben wieder eine aktuelle Podiumsdiskussionen, diesmal zum Thema „Weg mit der Gefährderansprache – Kampf um demokratische Rechte und Freiheiten“. Der Angriff auf Stefan Engel hat hier im Waldgrund seinen Anfang genommen. Dazu wird er nach seinem Prozess am 3. August 2021 in Meiningen auf dem Waldfest Rede und Antwort stehen. Erinnern wir uns, wenige Tag vor dem Rebellischen Musikfestival 2018 flatterte ihm als Schirmherr des Festivals ein Brief mit einer sogenannten Gefährderansprache ins Haus. Aufgezogen wurde diese am geplanten Auftritt der türkischen Musikgruppe „Grup Yorum“. Die Gruppe dürfe weder Musik machen, noch beherbergt oder verpflegt werden. Das haltlose Auftrittsverbot musste aufgehoben werden und „Grup Yorum“ hat auf dem Festival gespielt.

Damit genügend Zeit und Raum für diese Diskussion bleibt, haben wir uns entschieden, die geplante Enthüllung der Lenin-Büste auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Aber verschoben ist nicht aufgehoben, wir werden rechtzeitig informieren.

Kommt zum Prozess zur Rücknahme der Gefährderansprache am 3.8.21 um 10 Uhr nach Meiningen und lasst euch das Waldfest am 7.8. ab 14 Uhr nicht entgehen. Der Aufbau beginnt um 10 Uhr. Wer Fragen hat oder etwas anmelden möchte - ob Flohmarktstand, Kulturbeitrag oder Kuchen - wende sich bitte an den Ferienpark Thüringer Wald 036766 84762 oder info@ferienpark-thueringer-wald.de