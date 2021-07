Katastrophenalarm! Augen zu und durch?

Sie meint: „Im Fernsehen haben sie Plünderer gezeigt – sogar die Polizei musste kommen! Unmenschlich!“ Die Kritik ist berechtigt. Haben wir in einem Fall auch mitbekommen. Aber ich kritisiere, dass das in den Medien bewusst übergewichtet wird, wie auch der „Katastrophentourismus“. In der Hauptseite wird geholfen und gearbeitet – die Solidarität ist riesig.

Sie sagt: „Tja, Augen zu und durch – was sollen die Menschen sonst anderes machen?“ Ich überlege: „Anpacken, helfen – aber: Augen auf! Jetzt heißt es doch Schlussfolgerungen zu ziehen. Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Die Herrschenden zerstören unsere Lebensgrundlagen nicht versehentlich, sondern mutwillig!