Klimakatastrophe wird zum russischen Roulette für Klein- und Mittelbauern

Nach Erfahrungen aus früheren Katastrophen sollten sich die Menschen für ihre Rechte schon jetzt auf Kampfmodus einstellen. Noch wenig im Gespräch sind die langfristigen Folgen und einschneidenden Auswirkungen. Auch viele Bauern sind - wenn auch in sehr unterschiedlicher Art - von den Regenfluten und Unwettern betroffen. Die meisten blieben von den sintflutartigen Niederschlägen verschont und haben zum Teil die Winter-Gerste schon abgeerntet bzw. sind gerade dabei. Aber selbst von diesen melden viele aufgrund der übermäßigen Nässe und Kälte eine zum Teil minderwertigere Qualität.

In den am schwersten betroffenen Regionen (Eifel, Baden-Württemberg und so weiter) stehen die Felder unter Wasser und die Landwirte müssen die Ernte verschieben. Wenn entsprechend trockenes Wetter kommt, ist dies vielleicht noch möglich. Das große Fragezeichen ist aber „WENN?“. Denn wenn sich der ständige Regen fortsetzt, wird das Getreide auf dem Halm keimen. Dann ist die Qualität und damit der Erzeugerpreise dahin.

Ein Milchbauer aus der Eifel berichtet der Roten Fahne, dass seine halbe Scheune durch die Wassermassen zerstört wurde und er mit mindestens 100.000 Euro für den Wiederaufbau rechnen muss. Für Bauern, die seit Jahren aufgrund des langanhaltenden niedrigen Milchpreises um 35 Cent pro Liter von der Substanz leben, kann so ein Schlag das Ende ihres Betriebes sein.