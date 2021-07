Man kann sich gar nicht ausmalen, was da noch hätte passieren können

"Diese Art von 'Wirbelstürmen' sind etwas Neues in Deutschland. Der Wirbel entsteht durch die erwärmte Luft, das Meerwasser wird vom Atlantik aufgenommen, der Wirbel dreht sich dann es gibt unentwegte Wassergüsse.

Ich habe einen Bericht gesehen über eine alte Frau, die in ihrem Zimmer im Sessel saß und innerhalb von einer Minute füllte sich das Zimmer bis oben hin mit Wasser und sie ertrank. Es ist der helle Wahnsinn. Man kann natürlich von einer regionalen Umweltkatastrophe sprechen. Es ist typisch für das, was uns in Zukunft bevorsteht.

Die Wasserströme haben sich nicht an Flüsse gebunden, sondern durch die Versiegelung können es auch Straßen oder andere 'Wasserwege' sein. Die höchste Zahl an Regenmenge, die ich gehört habe, waren 260 l pro Quadratmeter. Das hat es seit 1844 nicht mehr gegeben. In Sachsen gab es meiner Erinnerung nach bei einem der schersten Unwetter 139 l/Quadratmeter. Ausgangspunkt sind die Wirbel, die sich reproduzieren und über längere Zeit statisch an einer Stelle sind. Talsperren sind gefährdet, man kann sich nicht ausdenken, was da noch passiert, oder hätte passieren können. Für die Klimaskeptiker habe ich keinerlei Verständnis."