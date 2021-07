Nächste Ausgabe zum Wahlkampfauftakt

Vergangenen Dienstag streikte in rund 30 öffentlichen Krankenhäusern in Israel das nichtmedizinische Personal. Die rund 13.000 Streikenden protestierten gegen die zunehmende Arbeitshetze und fordern rund 1.000 Neueinstellungen. Hingegen will die Regierung sogar Personal, das in der Pandemie aufgestockt wurde, wieder abbauen. Gestreikt wurde im Küchen-, Verwaltungs- und Servicebereich der Krankenhäuser.