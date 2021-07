„Die Krise der bürgerlichen Ideologie und die Lehre von der Denkweise“

Rezension: „Kurz, knackig – gut verständlich

Das Buch vom Autorenkollektiv um Stefan Engel ist ausgezeichnet gelungen! In kurzen und knackigen Absätzen greift es in gut verständlicher Sprache (was bei philosophischen Zitaten sicher nicht einfach ist) viel aus Geschichte bis zur Gegenwart auf.

Von einem Arbeiter aus Wolfsburg