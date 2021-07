„Solidarität mit Sahid“

Weil ein Passdokument fehlt, soll er zurück in ein Land, wo ihn die Verfolgung durch religiös verbrämte faschistische Terrorgruppen droht.

So wie Sahid bangen Tausende in Deutschland lebende Flüchtlinge tagtäglich um ihre Existenz! Nicht nur, weil Sahid als Pflegehelfer hier dringend gebraucht wird, muss er bleiben: Wir fordern ein uneingeschränktes Asylrecht für alle Unterdrückten – mit Ausnahme von Faschisten! Zugleich arbeiten wir mit revolutionären Kräften, Arbeiter- und Frauenorganisationen aus anderen Ländern zusammen und kämpfen für eine Welt, in der kein Mensch mehr fliehen muss.