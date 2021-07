Spannende Buchvorstellung mit Gabi Fechtner

Die umfassende Krise, von der das System des Weltkapitalismus zunehmend erfasst ist und auf das die Herrschenden mit einer zunehmenden Rechtsentwicklung reagieren. Sie fürchten sich vor der wachsenden Überzeugungskraft der proletarischen Weltanschauung, weil sie wissen, dass die Theorie zur materiellen Gewalt wird, sobald sie die Massen ergreift, wie Karl Marx es formuliert hat.

Aber noch herrscht unter den Massen große weltanschauliche Verwirrung. Die moderne Variante des Antikommunismus besteht darin, die Kritik am Kapitalismus aufzugreifen, aber ausschließlich zu dem Zweck, den einzigen realistischen grundsätzlichen Ausweg, den Sozialismus, in Misskredit zu bringen, ja ihn in die Nähe von Faschismus und Terror zu rücken. Dies zeigt sich gerade an der unter Bruch geltenden Rechtes organisierten antikommunistischen Hetzjagd und Kriminalisierung gegen Stefan Engel, den früheren Parteivorsitzenden, durch Ansprache als „Gefährder“ und seine Ausschreibung zur Fahndung (!), gegen Kontokündigungen gegen führende Genossen und mit der MLPD verbundene Einrichtung. In dem Zusammenhang hob Gabi Fechtner hervor: Kern des antifaschistischen Kampfes ist der Kampf gegen den Antikommunismus. Also reicht es nicht, die Faschisten zu übertönen, wie es kleinbürgerliche Antifaschisten meist tun, sondern ihnen ist nur mit offenem weltanschaulichen Kampf beizukommen.

Gabi Fechtner verwies schließlich noch besonders auf das letzte Kapitel des Buches hin: Die Erfahrungen der 1966 im damals noch sozialistischen China ins Leben gerufenen Großen Proletarischen Kulturrevolution haben den praktischen Nachweis erbracht, dass und wie man den Rückfall eines sozialistischen Landes in ein revisionistisches kapitalistisches System verhindern kann. Im Kern ging und geht es um die Selbstveränderung der Arbeiterklasse und der breiten Massen und die Erlernung und bewusste Anwendung der dialektischen Methode auf alle Bereiche des Lebens und der Produktion.

Die lebendige Diskussion ging auf die verschiedensten Aspekte des Vortrags ein. Die Versammlung endete mit dem Kobanê-Lied, das bei der Zusammenarbeit der ICOR und der MLPD mit der kurdischen Bewegung beim Aufbau eines Gesundheitszentrums in der zerstörten Stadt entstand.