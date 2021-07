Seit vielen Wochen findet jeden Mittwoch am Spätnachmittag an der Straße der Menschenrechte in Nürnberg eine Kundgebung gegen die Abschiebung von Banu Büyükavci statt. Sie wurde im Münchner Kommunistenprozeß verurteilt - nur wegen ihrer Weltanschauung. Der Nürnberger Oberbürgermeister und der Chef der Ausländerbehörde wollen sie nun in die Türkei ausweisen. Bei der 24. Mahnwache hat die Gruppe der Naturfreunde Nürnberg Mitte am 26. Mai die Kundgebung gestaltet. Darüber ist nun ein Video erschienen.



Es kann hier angesehen werden