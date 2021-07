Tausende protestieren wieder gegen Duque-Politik

Am 20. Juli gingen in Kolumbien wieder in vielen Städten Tausende auf die Straße und protestierten gegen die reaktionäre Politik von Präsident Ivan Duque. Die Hauptforderungen waren ein Ende der brutalen Polizeieinsätze, eine Polizeireform und Maßnahmen gegen die zunehmende Armut in der Pandemie. Am Mittwoch stellte die Regierung ihre neuen Pläne für eine Steuerreform vor - eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ist nicht mehr vorgesehen. Aufgerufen zu den Demonstrationen am Unabhängigkeitstag hatte das Nationale Streikkomitee, in dem sich Vertreter der Indigenen, Gewerkschaften und Studierenden zusammengeschlossen haben.