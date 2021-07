Viele Todesopfer waren vermeidbar - Behörden und NRW-Regierung schlugen Warnungen mutwillig und verantwortungslos in den Wind!

Die britische Hochwasser-Expertin Hannah Cloke erhebt schwere Vorwürfe. Die Times titelte: “Deutschland wusste, dass die Überschwemmungen kommen, aber die Warnungen haben nicht funktioniert." Das europäische Flutwarnsystem EFAS hatte bereits am 10. Juli „Warnungen an die deutsche und die belgische Regierung übermittelt“. (merkur.de am 19.7.21). Weiter seien in den darauffolgenden Tagen detaillierte Diagramme verschickt worden, die anzeigen, wo das Hochwasser am heftigsten auftreten werde. Diese Warnung bezog sich ganz konkret auf die Flüsse Erft und Ahr.

Warum also hat die Merkel-Scholz-Regierung nichts unternommen, obwohl es am 10.Juli von Kai Zorn eine Unwetterwarnung gab? Was hat die NRW-Landesregierung getan? Noch am Katastrophentag selbst war von Laschet zu hören, dass man wegen eines solchen Ereignisses die Politik nicht änder!

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul sagte gegenüber der Bild-Zeitung: “Es kann nicht alles einhundertprozentig funktioniert haben. „Denn dann dürfte es keine Toten gegeben haben. Aber: „Es gab nach meinem heutigen Erkenntnisstand keine großen grundsätzlichen Probleme.“ (Tagesschau am 19.7.2021). An Borniertheit und Verantwortungslosigkeit nicht zu überbieten.

Momentan sind es insgesamt 163 Menschen, die ihr Leben verloren haben. Tausende Menschen sind immer noch vermisst. Politiker wie Reul, die schon Tote einkalkulieren, da sie eh nicht "einhundertprozentig" arbeiten können, müssen sofort zurücktreten! Allein im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz starben nach Stand vom Sonntagnachmittag mindestens 110 Menschen. In einer Einrichtung der Lebenshilfe in Sinzig (Landkreis Ahrwileer) starben zwölf Menschen mit geistiger Behinderung - sie und ihre Betreuer waren zu spät gewarnt worden!