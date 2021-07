Wir nehmen die Zukunft selbst in die Hand - Öffentliches Vorbereitungstreffen

Mitten im Revierpark Nienhausen werden am 27./28. August hunderte Jugendliche zu begeisternden Bands feiern, an interessanten Infoständen diskutieren und eine Atmosphäre der internationalen Solidarität, des Respekts und Zusammenhalts erleben. Das ganze Festival steht für die Zukunft der Jugend und ist selbstorganisiert. Deshalb laden wir herzlich zu einem offenen bundesweiten Vorbereitungstreffen ein:

Am Dienstag, dem 20. Juli 2021 von 17 bis 19 Uhr im Jugendzentrum Ché, An der Rennbahn 2, 45890, Gelsenkirchen-Horst

Komm allein oder mit deinen Freunden, deiner Band oder Klasse, deiner Fridays-for-future- oder Antifagruppe. Wir besprechen, was es alles zu tun gibt und wie du mitanpacken kannst: In einem der Teams zu Bands & Programm, Technik & Livestream, Verpflegung & Logistik oder Werbung & Pressearbeit. Melde dich an unter: info@rebellischesfestival.de