„Antikriegstag 2021 – auf zur Totengedenkfeier für die Opfer von Krieg und Faschismus“

Auch die starke Aufrüstung der Bundeswehr trägt zur Erhöhung der Kriegsgefahr bei. Das Gelsenkirchener Bündnis gegen Krieg und Faschismus ruft deshalb anlässlich des Antikriegstag 2021, am 1. September, zur Totengedenkfeier für die Opfer von Krieg und Faschismus auf. Diese wird am Mahnmal für die sowjetischen Kriegsgefangenen auf dem Friedhof Horst-Süd stattfinden.

Während des Zweiten Weltkriegs kamen über 3500 sowjetische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter allein in Gelsenkirchen ums Leben. Über 900 von ihnen sind auf dem Friedhof Horst-Süd beigesetzt, in dessen unmittelbarer Nähe sich auch die größten Zwangsarbeiterlager der Stadt befanden. Die Sowjetunion trug die Hauptlasten des Kriegs und hatte den Hauptanteil an der Befreiung vom Hitler-Faschismus.

Wir fordern:

Verbot und Vernichtung aller Massenvernichtungswaffen.

Sofortiges Ende der Auslandseinsätze der Bundeswehr.

Gegen Militarisierung und Aufrüstung zum Völkermord.

Die Milliarden werden heute gebraucht, für Armutsbekämpfung, für soziale Aufgaben.

Sofortiger Stopp der Waffenexporte in Krisenregionen. Verbot aller faschistischer Organisationen und ihrer Propaganda – gegen jeden Rassismus!

Friedens- und Umweltbewegung gemeinsam – gegen die Gefahr weiterer ökologischer Verwüstung unserer Erde durch Kriege.

Für Frieden, Völkerfreundschaft und internationale Solidarität – „Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker“ (Ernesto Che Guevara).

Deshalb: Heraus auf die Straße gehen Kriegsvorbereitungen und imperialistische Kriegstreiber! Treff: 18 Uhr, Haupteingang Friedhof Horst-Süd, Am Schleusengraben. Anschließend: Würdiger Gang zum Denkmal. 18.30 Uhr Kundgebung.

Hier gibt es den Flyer zum Gelsenkirchener Antikriegstag 2021 als pdf-Datei