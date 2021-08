Flutkatastrophe

Auf Solidaritätseinsatz in Ahweiler/Heimersheim

Aus Köln waren wir am 1. August mit fünf Leuten in Ahrweiler. An diesem Tag halfen allein 2600 Leute von außerhalb. Wir sind zu fünft zu einer Familie in Heimersheim gefahren. Wir haben dort geholfen, den Estrich zu entfernen und wir haben kontaminierten Schlamm abgeschöpft. Die Leute vor Ort sind so herzlich und dankbar. Es wurde für alle Helfer tolles Essen organisiert, sogar Energy Drinks gab es.

Von Jugendverband REBELL, Ortsgruppe Köln