Baufällige Laternenmasten in Wolfsburg?!

Wie schon bei den beiden letzten Bundestagswahlen steht in der Sondernutzungserlaubnis der Stadt Wolfsburg folgender Passus: "Aufgrund des grenzwertigen Materialzustandes der Beleuchtungsmasten an der Heinrich-Nordhoff-Straße darf keine Sondernutzungserlaubnis zur Plakatierung an sämtlichen Beleuchtungsmasten vom Schachtweg in Richtung Fallersleben erteilt werden. Dies gilt für jegliche Art von Plakatierung oder Beschilderung. Der Hintergrund hierfür liegt in der damit verbundenen Erhöhung der Windlast begründet, die das System Mast zusätzlich mechanisch beansprucht – dies könnte zum Umsturz des Mastes oder zum Abbrechen des oberen Mastteils führen."

Ob es ein Zufall ist, das diese angeblich seit Jahren baufälligen Laternenmasten an der Straße entlang des VW-Werks stehen, über die Tausende Werker zu den Parkplätzen fahren? Wir können es nicht so ganz glauben. Nebenbei bemerkt: Wir halten nicht nur "das System Mast" für marode, sondern das ganze System.

Aber falls wirklich schon ein Plastikplakat "das System Mast" zum Einsturz bringen kann, und das schon seit vielen Jahren, in denen es ja sicher nicht besser wurde, sollte man vielleicht die ganze Straße vorsichtshalber sperren?

Zum Glück gibt es an der Heinrich-Nordhoff-Straße auch Straßenbäume - da muss man allerdings schnell sein. Wir haben es geschafft und eine ganze Reihe Plakate hängen vor VW.

Übrigens: Der Laternenmast auf dem Photo steht nicht in der Verbotszone.