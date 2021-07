„Beteiligt euch an der RAG-unabhängigen Studie zur gesundheitlichen Untersuchung der Bergleute“

Viele Kumpel litten und leiden an Krankheiten, die die Schulmedizin nicht erklären konnte. Sie wurden deshalb zum Teil entlassen und als Simulanten abgestempelt. Viele starben an Krebs. Krankheiten infolge von PCB-Belastung sind schleichende Erkrankungen und kommen oft erst nach vielen Jahren zum Tragen und die RAG nimmt sich davon nichts mehr an. Als Einzeller ist es kaum möglich, dagegen anzukommen und eine Anerkennung als Berufskrankheit durchzusetzen.

Deshalb ist es notwendig, eine von der RAG unabhängigen Studie durchzuführen. Für aussagekräftige Ergebnisse werden Untersuchungen von mindestens 100 Bergleuten gebraucht. Es geht um PCB und andere gefährliche Giftstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Arsen sowie die gesundheitlichen Folgen. Im Sommer 2019 gründete sich eine Ärzte-Initiative gegen Zechenflutung und Giftmüll untertage. Sie will Bergleute beim Kampf um ihre Gesundheit unterstützen und helfen, eine Vergiftung des Grundwassers und des Trinkwassers zu verhindern, wovon Millionen Menschen betroffen sind. Sie organisieren die Untersuchung von Blut und Urinproben in einem renommierten Labor und beraten das Ergebnis. Wenn dieses aussagekräftig ist, wird beraten, wie damit umgegangen wird: Zum Beispiel Anzeigen einer Berufskrankheit bei der Berufsgenossenschaft. Um diese RAG-unabhängige Studie zu finanzieren, wird ein Spendenkonto eingerichtet.

Fragebogen und Ergebnisse des Labors sind anonymisiert. Der Datenschutz wird 100 Prozent eingehalten. Die Teilnahme für die Kumpel ist kostenlos. Spenden sind erwünscht. Macht alle mit, schließlich geht es um unsere Gesundheit. Überwindet eure persönlichen Ängste, damit Klarheit geschaffen wird und wir weiter in die Zukunft blicken können. Gewinnt noch weitere Kumpel für die Teilnahme an der Untersuchung, damit wir die 100 Teilnehmer schaffen. Glück Auf!

Weitere Infos und den kompletten Aufruf als Flugblatt gibt es hier.