Bundestagskandidatur

Bürokratische Posse in Märkisch-Oderland

Die Landeswahlausschüsse in München und Potsdam haben am 5. August die Beschwerden gegen die Nichtzulassung von Einzelkandidaten des Internationalistischen Bündnis in Ingolstadt und im Kreis Märkisch-Oderland abgelehnt. Besonders die Ablehnung in Märkisch-Oderland kommt dabei einer bürokratischen Posse gleich.

Korrespondenz