Covid-19-Pandemie

Corona-Krisenmanagement der Regierung provoziert die vierte Welle

In Deutschland steigt die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen wieder von Tag zu Tag an und lag heute morgen bei 14,3. Im Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts (RKI ) heißt es: „Der derzeitige Anstieg der Inzidenz ist vor allem in den Altersgruppen der 15- bis 34-Jährigen zu beobachten.“¹

Von Dr. med. Günther Bittel