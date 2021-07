Prozess Stefan Engel gegen Freistaat Thüringen

„Darf man Menschen nur wegen ihrer sozialistischen Weltanschauung als Gefährder einstufen?“

Unsere Anwaltskanzlei vertritt Herrn Stefan Engel, langjähriger Parteivorsitzender der MLPD und heutiger Leiter des theoretischen Organs der MLPD, Revolutionärer Weg, in seiner Klage gegen seine Einstufung und Behandlung als „Gefährder“. Nach drei Jahren findet dazu endlich der Prozess vor dem Verwaltungsgericht Meiningen, Aktenzeichen 2 K 863/18 Me am Dienstag, 3. August 2021, 10 Uhr, statt.

Pressemitteilung der Kanzlei Meister & Partner, Gelsenkirchen