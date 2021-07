„Ob es Putin nicht gefallen wird? Ja, das internationale Kapital reagiert schon jetzt völlig gestört. Da helfen auch die Ereignisse der letzten Tage gegen Stefan Engel und die Aberkennung der Parteienrechte gegen die DKP nicht. Der staatstragende Antikommunismus sieht wieder Gespenster. Genau das beschreibt dieses Buch und nicht nur das.

Da forderte doch tatsächlich vor wenigen Tagen ein nicht unbedeutender Politiker der Partei Die Linke einen neuen Karl Marx. Karl Marx kann man nicht besser machen, jedoch seine Lehre in unserer Zeit schöpferisch anwenden und weiter entwickeln. Kein Buch im Hühnerstall des Kapitals hatte in den letzten Jahren für so viel Aufregung gesorgt. (angelehnt an Rosa Luxenburg)."