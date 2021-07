Die drei dreistesten Lügen zum Chemieunfall und eine peinliche Nachfrage

Angeblich haben Lösungsmittel gebrannt. Eine Lüge, denn reine Lösungsmittel sind ein wertvoller Grundstoff und werden nicht verbrannt. Etwas anderes sind Produktionsrückstände IN Lösungsmitteln. Wenn diese in einer Sondermüllverbrennung verbrannt werden, kann sich jeder vorstellen, dass dies ein unberechenbarer, hochgiftiger Giftcocktail ist. Dieser hat sich also mit der Rauchsäule vom Rheinland über das Bergische Land bis ins Ruhrgebiet verbreitet.

Man wisse nicht so genau, ob die schwarze Rauchsäule giftig ist. Eine besonders dreiste Lüge. Wenn man das sofort wissen will, kann man das sofort messen. Diese Messtationen müssen jetzt sofort installiert werden. Und sie geben es ja auch zu: Obst und Gemüse soll nicht gegessen, Spielplätze nicht besucht und Autos und Flächen gereinigt werden. Eine Explosion und ein Brand in einer Sondermüllverbrennung: Kann diese Rauchsäule überhaupt ungiftig sein: Jeder Chemiker weiß: Unmöglich!

Dioxine und Furane könnten entstanden sein. Eine Lüge, denn bei jeder Verbrennung von halogenhaltigen organischen Stoffen bei niedrigen Temperaturen entstehen IMMER Dioxine (das bekannte Seveso-Gift) und Furane. Die Bayer-, bzw. Currenta-Verantwortlichen wissen das ganz genau.

Eine peinliche Nachfrage: Ist es überhaupt hinzunehmen, dass in unmittelbarer Nähe zum Bayer-Werk am Rande der Stadt eine Sondermüllverbrennung betrieben werden kann? Es handelt sich hier um eine Alt-Zulassung, die heute nie mehr erteilt werden würde. Das Beste: Die Sondermüllverbrennung steht auf der „Neulandpark“ umgetauften größten Chemie-Sondermülldeponie Europas. Ein alter verrenteter Kollege von mir hat in seiner Jugend selber dort noch Giftmüll verklappt. Bei der Meldung über den Unfall ist er plötzlich ganz weiß geworden... . Kann man sich überhaupt vorstellen was passiert, wenn das gemeinsam in die Luft fliegt?

Wir Leverkusener sind abgebrüht und uns schockiert nichts so einfach. Aber jetzt ist ein Punkt erreicht wo wir uns ernsthaft die Frage beantworten müssen: Soll es so weiter gehen? Höchste Zeit uns zu beraten. Die MLPD ist hier seit Jahrzehnten vertraulicher Ansprechpartner.