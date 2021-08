Stefan Engels "Gefährder"-Einstufung rechtswidrig - MLPD veröffentlicht Pressemitteilung (aktualisiert: 16.07 Uhr)

Bericht von 16.07 Uhr

Verwaltungsgericht „Meiningen: Voller Erfolg für Stefan Engel und die MLPD - Gefährder-Einstufung vom Tisch“

Pressemitteilung des Zentralkomitees der MLPD

Die Verhandlung in der Klage von Stefan Engel gegen den Freistaat Thüringen endete heute vor der 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Meiningen mit einem vollen Erfolg. Das Gericht stellte fest, dass der Gefährder-Brief gegen Stefan Engel vom 15. Mai 2018 rechtswidrig war. Die kompletten Kosten muss der Freistaat Thüringen tragen. „Dieses Urteil ist zugleich ein großer Erfolg für die Bewegung 'Gib Antikommunismus keine Chance!'“, so Gabi Fechtner, Parteivorsitzende der MLPD.

Rechtsanwalt Peter Weispfenning, der gemeinsam mit seinem Kollegen Frank Jasenski den Kläger vertrat, berichtet: „Die Vertreter des Freistaats Thüringen versuchten im Prozess den Gefährder-Brief als harmlosen Infobrief herunterzuspielen. Dagegen stellte das Gericht entschieden klar, dass der Brief vom 15. Mai 2018 ein rechtswidriges Gefährder-Schreiben war. Dieser wurde von der Beisitzenden Richterin Wimmer Punkt für Punkt widerlegt. Sie sagte, dass 'hört sich vielleicht beim ersten Lesen harmlos an, aber da stecken weitgehende Vorwürfe drin, wie Terrorunterstützer usw.' Sie warf die Frage auf, warum so ein Brief überhaupt an Stefan Engel gerichtet wurde, der weder für das Festival noch für den Auftritt der Band Grup Yorum Verantwortung hatte. Das Gericht klärte auch, dass Stefan Engel unter keinem Gesichtspunkt ein 'Gefährder' ist.“

Die Vertreter der Landesregierung blieben jede überzeugende Antwort schuldig, was der eigentliche Grund dafür ist, warum so gegen Stefan Engel vorgegangen wurde. Immerhin folgte daraufhin auch später die Kündigung seiner Konten und er wurde sogar vom Bundeskriminalamt auf Anweisung vom Bundesamt für Verfassungsschutz zur Fahndung ausgeschrieben.

Der Kläger Stefan Engel, der auch einer der Initiatoren der Bewegung „Gib Antikommunismus keine Chance!“ ist, zeigte sich sehr zufrieden. „Ich begrüße, dass ich mit meiner Klage gegen den Freistaat Thüringen Recht bekommen habe. Das Pikante an der Sache ist: Die Thüringische Landesregierung unter Führung von Bodo Ramelow / Die Linke gibt sich immer links. Aber Thüringen ist z. B. das Bundesland mit den meisten neofaschistischen Konzerten. Dagegen wurde das antifaschistische Rebellische Musikfestival von der Polizei attackiert. Ich wurde ausgehend von Geheimdiensten und Polizei kriminalisiert und diffamiert. Die Staatsanwaltschaft Gera und die Generalstaatsanwaltschaft lehnten es ab, meine Anzeigen gegen die Verantwortlichen überhaupt zu verfolgen. Um so wichtiger ist das heutige Urteil.“

Im Prozess machte Stefan Engel auch deutlich, dass es hier nicht nur um ihn geht, sondern er griff die gesamte Gefährder-Behandlung von fortschrittlichen Menschen als Ausdruck der Rechtsentwicklung an.

Ca. 250 Menschen aus ganz Deutschland überbrachten schon morgens ihre Solidarität. Der Erfolg unterstreicht – so die MLPD – wer offensiv gegen den Antikommunismus kämpft, kann auch gewinnen!

Bericht von 15.10 Uhr

Video: Stefan Engel nach dem Prozess

Rote Fahne TV veröffentlicht das Statement von Stefan Engel auf der Kundgebung nach dem Prozess (siehe hier oder auf der Startseite von Rote Fahne News)

Bericht von 14.20 Uhr

Landtagsabgeordneter Dittes (Linkspartei) stellt Anfrage zu „Gefährder“

Den folgenden Brief des Linkspartei-Abgeordneten im Thüringer Landtag, Steffen Dittes, erhielten Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD und der Landesvorsitzende der MLPD Thüringen, Tassilo Tim: „Liebe Gabi Fechtner, lieber Tassilo Timm, vielen Dank für Euer Schreiben vom 20. Juli 2021. Anhängende Anfrage an die Landesregierung zu Praxis, Zahlen und Rechtsfolgen der Einstufung von sogenannten Gefährdern und relevanten Personen sowie zur Abgrenzung hinsichtlich der polizeilichen Gefährder-Ansprache habe ich im Thüringer Landtag eingereicht.¹ Thematisiert werden darin ebenso die in Eurem Brief sowie im Netz dargestellten Vorwürfe. Das Gerichtsverfahren und dessen Ausgang werde ich mit Interesse verfolgen und in die weitere parlamentarische Befassung im Zusammenhang mit der Auswertung der Antwort auf meine Anfrage an die Landesregierung einbeziehen. Mit freundlichen Grüßen Steffen Dittes“

Bericht von 12.45 Uhr

Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD, gratuliert herzlich

Herzlich gratuliert die Parteivorsitzende der MLPD , Gabi Fechtner, Stefan Engel und der gesamten Partei zu diesem großen Erfolg. "Das ist auch ein Erfolg der Bewegung 'Gib Antikommunismus keine Chance!' und zeigt, dass es genau richtig ist, gegen den Antikommunismus und seine Verfechter in die Offensive zu gehen!".