Elf Revolutionäre aus der Türkei zu hohen Haftstrafen verurteilt

Am 20. Juli 2021 verurteilte ein griechisches Strafgericht 11 Revolutionäre aus der Türkei zu je 20 Jahren Haft. Unter anderem eine Geste mit den Fingern und ein Bild, welches sie vor dem Foto von Dursun Karatas, dem Gründer der DHKP/C zeigt, wurden als Beleg für die Zugehörigkeit zur DHKP/C, die sich auch auf der sog. "Anti-Terrorliste der EU" befindet, gewertet. Der türkische Innenminister, Süleyman Soylu, erklärte, dass das Verfahren / Urteil auf den Wunsch der Türkei erfolgte. Die Strafkammer hat alle Anträge, alle Forderungen und Einwände der Angeklagten und ihrer Verteidiger abgelehnt.

Auch wenn zwischen der Türkei und Griechenland erhebliche Widersprüche in anderen Fragen bestehen, erfolgte hier eine Zusammenarbeit auf konterrevolutionärer Grundlage. Dieses Vorgehen reiht sich hier ein

In der Solidaritätserklärung der MLPD heißt es dazu:

„Dieses Vorgehen reiht sich in Europa ein in vermehrten Angriffen auf Revolutionäre in den letzten Wochen und Monaten. Gefährdereinstufung und -Behandlung von Stefan Engel, langjähriger Parteivorsitzender der MLPD und Leiter des theoretischen Organs, Gefährdereinstufung der beiden Co-Vorsitzenden des KCDK-E Yüksel Koc und Fatos Yener und Verbot des KCDK-E-Kongresses.

Dieses Vorgehen zeigt die dringliche Notwendigkeit, dass alle Demokraten, Revolutionäre, Kommunisten, Marxisten-Leninisten sich gegen die weltweit grassierende Rechtsentwicklung zusammenschließen. Die MLPD unterstützt aus diesem Grund die weltweite Einheitsfront gegen Imperialismus und Faschismus. …

Sofortige Aufhebung dieser Gesinnungsurteile! Freilassung der angeklagten und Niederschlagung der Verfahren!

Es lebe der Kampf für Frieden, Freiheit und Sozialismus!

Peter Weispfenning, Zentralkomitee der MLPD“

Hier gibt es die Solidaritätserklärung als pdf-Datei