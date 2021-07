Rebellisches Musikfestival am 27./28. August in Gelsenkirchen

Endspurt für die Mobilisierung!

Jetzt sind es noch knapp vier Wochen bis zum Festival. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren! Plakate und Flyer sind gedruckt, der Ticketverkauf ist angelaufen, die ersten Bands haben sich angemeldet: Grup Yorum, Umuda Haykiris, Gehörwäsche, Heinz Ratz mit Strom und Wasser, Hop Stop Banda, Los Pueblos, Sound of Su, Komodo Fox und viele weitere. Im Aufruf der Organisatoren heißt es: „Erlebe ein Festival voll rebellischer, antifaschistischer und revolutionärer Musik. Werde Teil einer einzigartigen Atmosphäre des Zusammenhalts, Respekts und ehrenamtlichen Engagements – ohne Sexismus und Drogen. Alles wird von Hunderten Händen selbst organisiert. Mitten im Ruhrgebiet verwandelt sich der Revierpark Nienhausen in ein Festivalgelände der besonderen Art. Hol dir jetzt dein Ticket und schlag dein Zelt in der Stadt der Tausend Feuer, zwischen Förderturm und Sternenhimmel auf.“

Vom Team des Rebellischen Musikfestivals