Faschist Jörg Reger muss endlich hinter Gitter!

So hetzte er 2017 gegen Monika Gärtner-Engel, Hauptkoordinatorin der ICOR und ehemalige Stadtverordnete in Gelsenkirchen, und rief zu ihrer Ermordung auf. Sie klagte ihn an, doch der Prozess wird nach einem Verhandlungstag jetzt seit zwei Jahren verschleppt, was ihn zu neuen Straftaten ermunterte. In mehreren Posts auf YouTube ergoss er erneut seine üblen, widerwärtigen, teils sexistischen antikommunistischen Hass- und Mordtiraden insbesondere gegenüber der Parteivorsitzenden der MLPD, Gabi Fechtner, und erneut gegenüber Monika Gärtner-Engel: „Stellt euch alle, vereinigt, in einer Reihe an die Wand. Schulter an Schulter. Dann brauchen wir weniger Munition!“ Das ist ein klarer Mordaufruf.

Vor Gericht ließ er seine psychischen Störungen entschuldigend ins Feld führen. Natürlich ist das für jeden normalen Menschen gestört, was hier steht. Aber es ist typisch für eine solche faschistisch-antikommunistische Gesinnung.

Bei Typen wie Reger fallen die antikommunistischen Attacken und Ausfälle der faschistoiden AfD, die Angriffe des Bundeswahlleiters auf unsere Parteienrechte oder auch jetzt auf die Rechte der DKP, die antikommunistische Hetze von Hans-Georg Maaßen, dem Ex Chef des Verfassungsschutzes, auf fruchtbaren Boden.

Interessant ist nämlich, was Reger sagt und fordert: „Wenn alle Pamphlete von Marx und Engels und Komplizen verbrannt sind, wenn alles, was Stalin, Mao, Castro, Jung und etc. geschaffen haben, zerstört ist, wenn jegliches Äußern kommunistisch-marxistischer Hetze bei Strafe verboten ist“, dann hätte er sein faschistisches Ziel erreicht.



Der Staatsapparat brandmarkt Stefan Engel als „Gefährder“ - und lässt die wahren „Gefährder“ ungeschoren oder hält sie gar an der langen Leine. Mit all solchen Maßnahmen wird das, was ein Faschist wie Reger macht, objektiv legitimiert.

Der Faschist Reger muss in den Knast. Gib Antikommunismus keine Chance! Solidarität mit Gabi Fechtner, Stefan Engel und Monika-Gärtner-Engel!

Voraussichtlich findet am 8. September endlich ein öffentlicher Prozess gegen Reger in Marl statt.