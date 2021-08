Freunde aus Frankreich: „Ein sehr wichtiges Buch!“

Brigitte: Ich finde das Buch schon ganz schön schwierig und überlege, wie wir es mit einfachen Leuten lesen können. Die konkreten Ausführungen sind aber gut verständlich und sehr interessant. Zum Beispiel wie die antikommunistische Propaganda sich immer wieder anpassen musste, von Adenauer bis Brandt usw., weil sie an Wirkung verliert.

Hervé: Wir können hier in Frankreich diese Anpassung auch erkennen. Man muss nur die Aussagen der verschiedenen Präsidenten der letzten Jahre vergleichen. Das belegt die Schwäche der Herrschenden, die fürchten, dass die kommunistische Ideologie die Massen ergreift. Aber die Schwäche kann nur zu einer Stärkung der revolutionären und marxistisch-leninistischen Kräfte genutzt werden, wenn wir sie weltanschaulich angreifen.

In Frankreich spielt der Spontaneismus eine große Rolle und darin nehmen verschiedene antikommunistische Richtungen Einfluss. Auch von „Linken“, wie Trotzkisten. Oder Leute, die sich Kommunisten nennen, zum Beispiel manche Wortführer der (revisionistischen) Kommunistischen Partei Frankreichs (KPF), die selbst antikommunistische Vorbehalte verbreiten. Wir haben hier auch das Problem, dass in den Bewegungen und durch die Medien so viele Fragen aufgeworfen werden, auf die eine Antwort gegeben werden muss, ohne sich zu verzetteln. Ich habe den Eindruck dass das Buch uns helfen kann, unsere Position zielgerichtet deutlich zu machen, anstatt nur zu reagieren. Wir können uns dabei zunutze machen, dass sich in letzter Zeit vermehrt auch Publizisten äußern, die die platte antikommunistische Propaganda, wie die Lügen über das China Mao Zedongs ablehnen.