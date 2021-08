Grüne contra mobile Lüftungsfilter für Schulklassen

Wer nicht will, dass mit Schulbeginn eine neue Welle der Pandemie Kinder und ihre Familien erfasst, der muss jetzt alles zum Schutz tun. Nur so wird halbwegs regulärer Unterricht möglich werden. Die Schulen haben ja reichlich Erfahrungen, wie Hygienekonzepte, regelmäßige Tests usw. verwirklicht, kleinere Gruppen eingerichtet werden können.

Eine Forderung, die nicht nur AUF Gelsenkirchen, sondern auch viele Elternvertreter seit langem stellen, ist die Anschaffung von Lüftungsgeräten in allen Klassenräumen und Kindertagesstätten.

Es verwundert doch sehr, dass der bildungspolitische Sprecher der Grünen, David Fischer, sich ausdrücklich gegen diese Forderung ausspricht, angeblich weil so ein Gerät allein das Lüften nicht ersetzen könne – was übrigens auch niemand behauptet hat.

David Fischer fordert statt dessen fest installierte Belüftungssysteme, die es bislang fast nirgends gibt. Dafür will er in der Sitzung des Bildungsausschusses am 9. September eine „Erhebung des Bedarfs“ beantragen. Die Umsetzung kann also dauern. David Fischer nimmt sich viel Zeit. Die lässt das Corona-Virus uns und unseren Kindern leider nicht.