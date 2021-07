Halle: „Wir gehen nach vorne“

Mehrere Eintragungen von jung und alt, die sich mit uns zusammenschließen wollen. Dazu kommt ein steigendes Interesse an unserer Literatur, wie das Buch von Stefan Engel: "Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" oder sein neustes Buch "Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus". Das sind nur einige Ergebnisse der "kleinen Offensive" die unsere Genossinnen und Genossen gemeinsam mit Rebellen seit letzter Woche in Halle an der Saale erzielt haben.

Die derzeitige regionale Umweltkatastrophe in unserem Land lässt immer mehr Menschen hinterfragen, was da wirklich los ist. Wir helfen ihnen, den Ursachen und Verursachern auf die Spur zu kommen - und der einzigen Kraft, die dass alles ändern kann. Wir helfen ihnen auch dabei, die richtigen Antworten - nicht nur auf diese Katastrophe - zu finden. Und Schlussfolgerungen zu ziehen, wie wir, wer mit wem und wie, auch gegen wen und was, dass Ganze auch verändern können. Dazu sind wir derzeit zwei Mal die Woche hier vor Ort. Und das ist echt gut.