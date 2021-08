Lenin im Mercedes-Benz-Museum

Auf dem Bild steht, in Deutsch und Englisch: „Mit der Oktoberrevolution entstand 1917 in Russland der erste kommunistische Staat der Welt. An seiner Spitze Wladimir I. Lenin, hier bei der Kundgebung am ersten Jahrestag der Revolution von 1918."

Selbst das Museum eines kapitalistischen Automobilkonzerns kommt nicht darum herum, die Oktoberrevolution sachlich darzustellen.