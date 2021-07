„Nein“ zu weiterer Überwachung im Stadion

Den folgenden Ausschnitt einer Erklärung von Fans des 1. FC Kaiserslautern schickte uns ein Korrespondent aus Hamburg: „Durch Corona rücken Forderungen von Hardlinern zu mehr Überwachung und Datensammlung auch außerhalb der Pandemiebekämpfung wieder mehr in den Diskurs und es ist zu befürchten, dass personalisierte Tickets und doppelte und dreifache Kontrollen weiter normalisiert oder gar dauerhaft eingeführt werden. So brachte vor kurzem Sachsens Innenminister an, dass man ja gelernt habe, dass 'in der Corona-Krise vieles mit Digitalisierung möglich ist (...)' und fordert dauerhaft und bundesweit Personalisierte Tickets. Wir stellen uns grundsätzlich gegen diese Politik der Überwachung, die unsere Rechte auf Freiheit und Privatsphäre immer mehr beschneiden.“