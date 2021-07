Bergarbeiter protestieren vor BlackRock-Zentrale in New York

Mehr als 600 Bergarbeiter von Warrior Met Coal in West Virginia demonstrierten am 28. Juli in New York vor der Zentrale des Investmentfonds BlackRock, der 14 Prozent der Anteile von Warrior Met Coal hält. Der Hintergrund: Seit dem 1. April streiken in West Virginia 1.100 Bergleute für einen neuen Tarifvertrag. Sie kämpfen dafür, dass die Lohnkürzungen und weitere Zugeständnisse der vergangenen Jahre zurückgenommen werden. Laut der Gewerkschaft UMWA sind die Arbeiter während des Insolvenzverfahrens zu Zugeständnissen erpresst worden, die einer Gesamtsumme von mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar entsprechen.