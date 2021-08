Olaf Scholz, der "bescheidene" Großverdiener

Leider hat er nicht verraten, wohin er dann alle Gelder spendet, die er über das, was er für richtig hält, hinaus verdient. Einen Antrag zur Senkung der Ministergehälter auf einen durchschnittlichen Arbeiterlohn hat er jedenfalls nie gestellt.

Fest steht für ihn, dass es richtig war während der Pandemie, den Großteil der staatlichen Gelder an die Konzerne zu geben, weil sie schließlich Verantwortung für Arbeitsplätze hätten. Was für eine Finanzpolitik macht ein Finanzminister, der so weit entfernt ist von den Finanzbudgets der kleinen Leute?

(Nachzuschauen auf der ZDF-Mediathek, "Für und wider", 5.8.2021)