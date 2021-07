Philippinen

„Organisiert die Solidarität gegen die antikommunistische Repressionswelle“

„Organisiert die Solidarität gegen die antikommunistische Repressionswelle, Pogromhetze und gezielte Liquidierung von Kommunisten, kämpferischen Gewerkschaftern und anderen fortschrittlich-demokratischen Kräften in den Philippinen! Unterstützt den Aufbau der Arbeiterschule Paaralang Crispin Beltram in Manila!“, das war Anliegen und Thema unseres Solidaritätsfest in der Gartenanlage bei Kuchen, Grillgut und sonnig warmen Wetter.

Korrespondenz aus Heilbronn