Stefan Engel gewinnt "Gefährder"-Prozess

Pressespiegel zum Prozess von Stefan Engel in Meiningen

Vor, während und nach dem Prozess, den Stefan Engel nun erfolgreich gegen seine antikommunistisch motivierte Diffamierung und Kriminalisierung als "Gefährder" gegen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Ex-"Verfassungsschutz"-Chef Heinz-Georg Maaßen, Thüringens "Verfassungsschutz"-Chef Stefan Kramer und Polizeidirektor Dirk Löther am 3. August in Meiningen geführt hat, wurde in den Medien darüber berichtet. Hier ein erster Pressespiegel: