Am 16. August, wird in Berlin von 17 Uhr bis 19 Uhr vor der Botschaft der Philippinnen in Berlin eine Kundgebung stattfinden. Zur weiteren Vorbereitung laden die Organisationen Solidarität International Berlin, Deutsch-Philippinische Freunde e.V., Gabriela Berlin, Frauenverband Courage, Liedermacher Nümmes, Internationalistisches Bündnis Berlin, MLPD Berlin und weitere herzlich am 2. August, um 19 Uhr, in den Mehringhof (Versammlungsraum über dem Theater), Gneisenaustr. 2A in Berlin-Kreuzberg ein.