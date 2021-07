Rotfüchse aus Gelsenkirchen-Altstadt sammeln 233,50 Euro für Schule in Hagen

Wir haben uns deshalb am Donnerstag getroffen, um Kleidung zusammenzusuchen, zu verpacken und Muffins mit leckeren Blaubeeren zu backen. Außerdem haben wir schöne Plakate entworfen.

Am Samstag haben wir es dann in die Tat umgesetzt und sind hin zur City in Gelsenkirchen - zum Flohmarkt.

Wir haben Tische zusammengerückt und aufgebaut, eine schöne Decke drüber, und haben all unsere Sachen und Leckereien auf den Tischen verteilt und zum Verkauf angeboten. Wir sind auch mit unseren Spendendosen zu den Leuten gegangen, haben viele gefragt ob sie was spenden. Manche hatten es ganz schön eilig, aber als sie „Hochwasser“ hörten blieben sie stehen und gaben uns Geld.

Unsre Verkaufs-/Spenden-Aktion kam jedenfalls gut an, denn wir haben eine beachtliche Spendensumme zusammenbekommen, nämlich 233,50 Euro. Wir hoffen damit der Schule ein Stück weit helfen zu können.

Wir wünschen allen Menschen alles erdenklich Gute und wir möchten dass alle ,die so sehr leiden mussten möglichst schnell wieder gesund werden und auf die Beine kommen. Das ist der Wunsch von uns Rotfüchsen. Alles Gute und liebe Grüße