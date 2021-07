Wahlprogramm und Plakate sind da

„Was kommt nach 16 Jahren Merkel-Kanzlerschaft?“, fragen sich viele. „Wird sich mit Laschet, Scholz oder Baerbock grundsätzlich etwas ändern? Ein Neuanfang mit unveränderten Vorzeichen und Machtverhältnissen – wer soll das glauben?! Die Regierung hat mit ihrem Krisenmanagement vollständig versagt. Politikstil und Denkweise dieser Spitzenpolitiker sind zum Verwechseln ähnlich. Die AfD spielt sich demagogisch als Volksopposition auf. Doch denkt man ihren Weg zu Ende, wird es düster.“

Deshalb: „Jede Stimme für die etablierten Parteien ist eine verlorene Stimme. Jede Stimme für die Internationalistische Liste / MLPD stärkt die revolutionäre, sozialistische Alternative!“

Die neuen Plakate zum Wahlkampf unterscheiden sich sehr von den anderen Parteien mit den Aussagen: „Nur noch Krisen, eine Lösung: Sozialismus!“; „Diesmal keine halben Sachen!“; „Wirklicher Umweltschutz statt Greenwashing"; „1000 Lügen, eine Quelle: Antikommunismus!“; „Krisenmanagement: 1000 Versprechen – nichts gehalten!“; „Gleiche Löhne und Renten in Ost und West!“; „1000 Hoffnungen, eine Konsequenz: REBELLION!“; „Nur noch Krisen, eine Ursache: Kapitalismus!“

„Neue Politiker braucht das Land!“ Dafür wird eine breite Bewegung mit Wahlkämpfern an vielen Orten aufgebaut, um Tausende neue Mitstreiter zu gewinnen. Neue Politiker, dafür steht das Spitzenteam der Internationalistischen Liste / MLPD, Gabi Fechtner, Erhan Aktürk, Fritz Ullmann und Anna Vöhringer. Es wurde im Gegensatz zum Hickhack in den bürgerlichen Parteien demokratisch und einstimmig vom Bündnisrat gewählt. Neue Politiker, dafür stehen drei ArbeiterInnen allein im Spitzenteam, so viel wie im sonst ganzen Bundestag – ein echtes Alleinstellungsmerkmal! Dazu kommen unsere in insgesamt 146 Wahlbezirken aufgestellten Direktkandidatinnen und Direktkandidaten.

Hier kann die gesamte Pressemitteilung gelesen werden