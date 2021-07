„Warum wird vertuscht und verharmlost?“

Fünf Tote sind inzwischen zu beklagen, zwei Menschen werden noch vermisst, 31 Verletzte, insgesamt die Hälfte der Belegschaft in Bürrig. Von Anfang an wurde das ganze Ausmaß dieser Katastrophe verharmlost und vertuscht.

Die MLPD erklärt allen trauernden Hinterbliebenen und verletzten Kollegen sowie deren Familien ihr Mitgefühl und volle Solidarität. Wir haben in unserem Presseportal www.rf-news.de bundesweit informiert und in Leverkusen mit unseren Nachbarn die Solidarität und Unterstützung organisiert.

Müllverbrennung ist giftig und tödlich

Von Anfang an wurden wesentliche Zusammenhänge und Ursachen der Explosion in der größten Giftmüllverbrennungsanlage Europas vertuscht und verharmlost. Aufgrund der gemäß Gefahrstoffverordnung vorliegenden Gefährdungsbeurteilungen mit der Betreiber Currenta zu jeder Zeit, was in den Tanks enthalten ist. Die Lösemittel, unter anderem chlorierte Kohlenwasserstoffe, werden zu Millionen Litern zur Reinigung der Produktionsmittel von Lanxess, Covestro, Saltiqo usw. benutzt. Die Abfallwirtschaft und der Sondermüll sind heute ein höchst profitbringendes Geschäft. Statt umfassende Recyclingverfahren zu entwickeln und anfallende Giftmengen weitgehend zu vermeiden, ist es im Kapitalismus profitabler, diese Giftstoffe zu verbrennen. Damit wird die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet und Luft, Wasser und Boden vergiftet. …

Protestkundgebung gegen die Vertuschung und Verharmlosung der Explosion in der Currenta-Giftmüllanlage in Leverkusen:

Montag, 2. August, 17 Uhr bis 18.30 Uhr, Leverkusen-Wiesdorf, Friedrich-Ebert-Platz. Mit offenem Mikrofon. Redebeiträge auf antifaschistischer Grundlage sind willkommen! Bitte Corona-Schutzregeln einhalten!

Hier gibt es den Text als gestaltetes Flugblatt