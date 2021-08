Willkommen zum Waldfest in Truckenthal – Aufstellung der Lenin-Büste verschoben

Diese Woche war ein wichtiger Höhepunkt in Thüringen die erfolgreiche gerichtliche Zurückweisung der "Gefährder"-Ansprache von Stefan Engel. Mit Aktivitäten in Meiningen und Erfurt wurde eine breite Öffentlichkeit darüber informiert, der Erfolg gefeiert und zugleich in Erfurt der Straßenwahlkampf der Internationalistischen Liste/MLPD zur Bundestagswahl eröffnet.

Bei einer Podiumsdiskussion mit Stefan Engel auf dem Waldfest wird das weiter erörtert.



Die Aufstellung der Lenin-Büste soll durch diesen Höhepunkt nicht in den Hintergrund geraten, daher wird sie auf einen späteren Zeitpunkt verschoben und wird dann im Mittelpunkt eines Festaktes stehen. Verschoben ist nicht aufgehoben. Lenin kommt auf alle Fälle nach Truckenthal!