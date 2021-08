„Aufbruchstimmung und praktische Solidarität mit den Flutopfern“

Der 2. Bundeskongress der Umweltgewerkschaft tagte am 31. Juli und 1. August in Berlin mit 71 Delegierten und Gästen. 30 Ortsgruppen aus dem ganzen Bundesgebiet waren vertreten.

Die dramatische Flutkatastrophe Mitte Juli, vor allem in Deutschland und Belgien mit über 200 Toten und Vermissten, stand im Mittelpunkt der Beratungen des ersten Tages. Der Kongress sprach seine volle Solidarität gegenüber den betroffenen Menschen aus und beschloss – anknüpfend an die schon geleisteten spontanen Hilfseinsätze unserer in der Nähe wohnenden Mitglieder – ab der übernächsten Woche mehrtägige Hilfseinsätze zu organisieren, überall Spenden zu sammeln und dabei auch aufzuklären:

Dies war eine Katastrophe mit Ansage! Sie hat ihre allgemeinen Wurzeln in der globalen Umwelt– und Klimakrise, die auf Grundlage der kapitalistischen Profitwirtschaft entstanden ist. Sie hat ihre konkreten Ursachen im völligen Versagen von Regierungen und Behörden und ihrer Ignoranz gegenüber den frühzeitigen Warnungen der Wetterdienst!

Die Antwort auf die immer spürbarer heraufziehende globale Umweltkatastrophe muss lauten: Stärkt die Umweltgewerkschaft und organisiert insbesondere die Jugend! Die Umweltbewegung muss eine gesellschaftsverändernde Kraft werden, wenn die Menschheit eine Zukunft haben soll!

Der Kongress positioniert sich in diesem Zusammenhang souverän gegen antikommunistische Verleumdungen, die Umweltgewerkschaft wäre nicht überparteilich, weil sie auch revolutionär eingestellte Mitglieder in ihren Reihen hat und mit deren Organisationen zusammenarbeitet. Er bekräftigte demgegenüber das Gründung-Motto der Umweltgewerkschaft: „Von Religion bis Revolution – gemeinsam die Erde vor dem Kollaps retten!" Es sind nur die Umweltverbrecher in Konzernen, Banken und Regierungen, die von der Spaltung der Umweltbewegung profitieren – das lassen wir nicht zu! Für eine befreite Gesellschaft, in der die Einheit von Mensch und Natur im Mittelpunkt steht!

Hier gibt es die komplette Pressemitteilung