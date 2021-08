Bildreport ist online

Am Samstag gingen in Kuala Lumpur mehrere Hundert Menschen auf die Straße und forderten den Rücktritt von Premierminister Muhyiddin Yassin wegen seiner verfehlten Corona-Politik. Zur Zeit sind alle Demonstrationen verboten - die Demonstranten hielten große Abstände und trugen Masken. Trotz eines Lockdowns steigen die Infektions- und Todeszahlen an. Organisiert wurde die Demo, an der laut Veranstalter bis zu 1000 Menschen teilnahmen, von einem Bündnis von Jugend- und sozialen Gruppen.